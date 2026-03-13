A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA, ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Stura ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione di Genova.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

DALLE 21:00 ALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

DALLE 22:00 DI SABATO 21 ALLE 6:00 DI DOMENICA 22 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.