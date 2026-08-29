A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-MASONE, ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-A10
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-MASONE, ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-A10
Roma, 29 agosto 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce.
L’area di servizio “Turchino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa si potrà utilizzare la A7 Milano-Genova, verso Milano.
Solo i veicoli leggeri, in ulteriore alternativa, potranno uscire alla stazione di Genova Pra’, al km 10+700 della A10, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia e SP456 del Turchino ed entrare in A26 a Masone;
-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;
-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.
Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 2 settembre, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Masone.
Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova; dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 e raggiungere Masone/Ovada attraverso la viabilità ordinaria.
Chi, invece, è diretto verso Genova potrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.