A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ARONA E BAVENO
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arona, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Borgomanero, al km 153+400 della stessa A26, o la stazione di Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania.