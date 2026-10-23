A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ARONA E BAVENO; D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURA NOTTURNA USCITA CASTELLETTO TICINO

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiusa la stazione di Arona, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di uscire a Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico o a Meina, sulla stessa A26.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, immettersi in A26 verso Genova e uscire a Borgomanero oppure immettersi in A26 verso Gravellona Toce e uscire ad Arona.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata e in uscita, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria di svincolo.

In alternativa, si consiglia di utilizzare Verbania.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.