A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SESIA OVEST E AREA DI PARCHEGGIO BOSCHINA EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SESIA OVEST E AREA DI PARCHEGGIO BOSCHINA EST
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Sesia ovest”, situata nel tratto compreso tra Vercelli est e Casale Monferrato nord, vero Genova;
-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 narzo, sarà chiusa l’area di parcheggio “Boschina est”, situata nel tratto compreso tra Vercelli est e Ghemme Romagnano Sesia, verso Gravellona Toce.