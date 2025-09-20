A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 settembre.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo. In alternativa si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.

I veicoli leggeri in transito sulla A10, da Genova verso Savona, potranno uscire alla stazione di Genova Pra’ ed entrare in A26 a Ovada.