A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 20 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 dicembre;

-dalle 22:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 dicembre.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est” e “Le Betulle est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00. In alternativa alla chiusura del tratto si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.