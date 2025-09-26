A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” , situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa, si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.