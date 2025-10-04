A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.

All’interno del tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est” e “Le Betulle est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse con un’ora di anticipo.