A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER TRE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-MASONE VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Di Casa Monacchi “, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 1:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Turchino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

Solo i veicoli leggeri potranno, in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Genova Pra’, al km 10+700 della A10, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia e SP456 del Turchino ed entrare in A26 a Masone.