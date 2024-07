A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER TRE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A21-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GRAVELLONA

Roma, 18 luglio 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali in presenza di una deviazione di carreggiata, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 18, alle 2:00 di venerdì 19 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sulla A26, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 e rientrare sulla stessa A26 a Casale Monferrato sud; chi proseguirà oltre la stazione di Alessandria sud, verrà obbligatoriamente deviato in A21 verso Piacenza, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud;

per chi proviene dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 in direzione di Genova, uscire alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 e rientrare a Casale Monferrato sud, per proseguire in direzione di Gravellona Toce; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita in A21 alla stazione di Alessandria ovest ed entrare in A26 a Casale Monferrato sud.