A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 VERSO GRAVELLONA
Roma, 12 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 12, alle 4:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP19 e SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona.