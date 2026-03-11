A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA
Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.