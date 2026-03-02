A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO – BORGOMANERO VERSO GENOVA
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Arona, al km 165+500, percorrere la viabilità ordinaria: SP142, SP19 e SP32 Dir e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero.