A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALESSANDRIA SUD-ALLACCIAMENTO A21 VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 23 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 23, alle 4:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla stessa A26 a Casale Monferrato sud, o entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Alessandria est.