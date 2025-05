A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO VERSO GENOVA

Roma, 30 aprile 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 30 aprile, alle 6:00 di giovedì 1 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Baveno, i veicoli leggeri potranno rientrare in A26 a Carpugnino, mentre i veicoli pesanti dovranno rientrare ad Arona, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Genova.