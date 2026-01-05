A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA
Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 5, alle 6:00 di martedì 6 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.