A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BAVENO-ALLACCIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e l’allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione rientrare in A26 a Verbania, in direzione di Gravellona Toce.