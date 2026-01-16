A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10 VERSO GENOVA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.