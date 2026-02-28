A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI VERBANIA
Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Verbania, in entrata verso il Sempione e in uscita per chi proviene da Arona.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.