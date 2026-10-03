A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI BAVENO

Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata e in uscita, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.