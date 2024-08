A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI BAVENO

Roma, 19 agosto 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Genova o da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania o di Carpugnino (quest’ultimo solo per i veicoli leggeri).