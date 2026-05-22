A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VERCELLI EST-ALLACCIAMENTO A4 VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 22 maggio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli est e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vercelli est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Romagnano Sesia Ghemme o entrare in A4 a Biandrate.