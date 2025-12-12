A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VERBANIA-ORNAVASSO VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VERBANIA-ORNAVASSO VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Verbania e Ornavasso, verso Gravellona Toce.
In alternativa dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare ad Ornavasso.