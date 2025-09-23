A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GRAVELLONA TOCE-BAVENO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GRAVELLONA TOCE-BAVENO VERSO GENOVA
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Stronetta”, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona Toce e Baveno, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona Toce, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno.