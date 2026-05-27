A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GRAVELLONA-CARPUGNINO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GRAVELLONA-CARPUGNINO VERSO GENOVA
Roma, 27 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Carpugnino, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo libero di Gravellona, i veicoli leggeri potranno rientrare in A26 a Carpugnino, mentre i veicoli pesanti dovranno rientrare in A26 ad Arona.