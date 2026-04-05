A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GRAVELLONA-BAVENO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GRAVELLONA-BAVENO VERSO GENOVA
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno.