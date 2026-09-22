A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero, verso Gravellona Toce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.