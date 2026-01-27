A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-ALLACCIAMENTO A4 VERSO GENOVA

Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, verso Genova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Boschina ovest”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Vercelli est.