A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALE MONFERRATO SUD-ALLACCIAMENTO CON A21 VERSO GENOVA

Roma, 5 settembre 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 23:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato sud e l’allacciamento con A21Torino-Piacenza-Brescia, verso Genova.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Monferrato ovest”, situata nello stesso tratto all’altezza del km 83+500.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Alessandria sud o in A21 ad Alessandria ovest.