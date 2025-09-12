A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALE MONFERRATO NORD-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALE MONFERRATO NORD-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GENOVA
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato nord e Casale Monferrato sud verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud.