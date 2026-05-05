A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALE MONFERRATO NORD-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALE MONFERRATO NORD-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GENOVA
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato nord e Casale Monferrato sud, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud.