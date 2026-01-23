A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALE MONFERRATO NORD-CASALE MONFERRATO SUD VERSO GENOVA
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato nord e Casale Monferrato sud, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud.