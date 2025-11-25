A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-GHEMME ROMAGNANO SESIA VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-GHEMME ROMAGNANO SESIA VERSO GENOVA
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Romagnano Sesia.