A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Arona.