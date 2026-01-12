A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è in transito sulla A26, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona;
per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Arona; chi proseguirà oltre la stazione di Castelletto Ticino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A26 verso Genova e potrà uscire a Borgomanero.