A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 5 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Lirone”, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 DIR, SP19 e SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona.