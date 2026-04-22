A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO VERSO GENOVA
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, i veicoli leggeri potranno rientrare in 26 a Carpugnin,o mentre i veicoli pesanti dovranno rientrare in A26 ad Arona.