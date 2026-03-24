A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-CARPUGNINO VERSO GENOVA
Roma, 24 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire un’esercitazione all’interno della galleria “Stresa II”, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Carpugnino.