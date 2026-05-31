A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.