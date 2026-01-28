A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:30 di sabato 31 gennaio alle 5:00 di domenica 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.