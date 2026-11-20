A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.