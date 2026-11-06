A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA E LA STAZIONE DI ARONA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-GRAVELLONA E LA STAZIONE DI ARONA
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona, per consentire lavori di manutenzione impianti di illuminazione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona;
-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Arona, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Genova: Borgomanero, sulla stessa A26, o Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
in uscita per chi proviene da Gravellona: Meina, sulla stessa A26, o Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.