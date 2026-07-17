A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero, in direzione Genova.