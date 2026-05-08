A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-BAVENO VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-BAVENO VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria “Selva Spessa”, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce.
In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229.