A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO SS34

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 attraverso lo svincolo di Verbania/Gravellona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.