A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GENOVA
Roma, 27 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 30 aprile alle 6:00 di venerdì 1 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare sulla A8 verso Genova alla stazione di Borgomanero.