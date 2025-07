A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D36-VERCELLI EST VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 28 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 31 luglio alle 6:00 di venerdì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D36 Diramazione Stroppiana-Santhià e Vercelli Est, verso Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Sesia est”, situata nel suddetto tratto.

Di conseguenza, chi proviene da Genova verrà deviato obbligatoriamente sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, dove potrà uscire a Vercelli Ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Vercelli Est, per riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona Toce.