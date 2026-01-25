A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D36-CASALE MONFERRATO NORD VERSO GENOVA

Roma, 25 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià (km 103+400) e Casale Monferrato nord (km 94+100), verso Genova.

In alternativa, chi percorre la A26 da Gravellona Toce verso Genova, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26 e rientrare in A26 a Casale Monferrato nord, mentre, chi proviene dalla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, potrà uscire a Vercelli ovest, al km 8+000 ed entrare in A26 a Casale Monferrato nord.