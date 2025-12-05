A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA

Roma, 5 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova. L’area di servizio “Stura ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00.

Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione di Genova.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.